Правительство РФ постановило выделить на помощь ипотечным заемщикам 2 млрд рублей

Минстрой в 2017 году получит бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей для взноса в уставный капитал Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) с целью помощи ипотечным заемщикам в сложной ситуации, следует из постановления правительства.



Средства будут выделены из резервного фонда правительства, указано в документе. Он был рассмотрен на заседании кабинета министров 20 июля. Программа позволит реструктурировать не менее 1,3 тыс. кредитов, говорится в постановлении.



Как следует из документа, помощь заемщикам будет выделяться на условиях, определенной программой поддержки, которая была запущена в апреле 2015 года и действовала до 31 мая 2017 года.



В рамках программы банки реструктурируют проблемную ипотеку по ставке для клиента не выше 12% годовых. Часть ежемесячного платежа заемщика (либо основного долга в случае валютной ипотеки) будет компенсироваться банкам государством. Выплачивает возмещение АИЖК. На предыдущем этапе программы для этих целей оно было докапитализировано из бюджета на 4,5 млрд рублей.



Один заемщик в рамках программы может получить от государства помощь в размере не более 600 тыс. рублей. Для участия в программе граждане и их недвижимость должны соответствовать ряду требований, определенных в соответствующем постановлении правительства от 20 апреля 2015 года.



Служба финансово-экономической информации