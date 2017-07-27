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Регион 27.07.2017 14:10

Прекращение украинского гражданства Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией, поясняют в администрации Порошенко

Прекращение гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили обусловлено поданной им недостоверной информацией при оформлении гражданства, пояснили в администрации президента Украины.

"По представлению Государственной миграционной службы, которая предоставила убедительные факты о подаче недостоверной информации при оформлении заявления, Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Михаила Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение", - говорится в ответе пресс-службы администрации президента на соответствующий запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно информации, на основе этих рекомендаций глава государства и подписал соответствующий указ.

"В соответствии с законодательством о защите персональных данных этот нормативный акт не подлежит публикации, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные", - пояснили в администрации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СААКАШВИЛИ, ГРАЖДАНСТВО, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]