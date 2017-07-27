Прекращение украинского гражданства Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией, поясняют в администрации Порошенко

Прекращение гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили обусловлено поданной им недостоверной информацией при оформлении гражданства, пояснили в администрации президента Украины.
"По представлению Государственной миграционной службы, которая предоставила убедительные факты о подаче недостоверной информации при оформлении заявления, Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Михаила Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение", - говорится в ответе пресс-службы администрации президента на соответствующий запрос агентства "Интерфакс-Украина".
Согласно информации, на основе этих рекомендаций глава государства и подписал соответствующий указ.
"В соответствии с законодательством о защите персональных данных этот нормативный акт не подлежит публикации, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные", - пояснили в администрации.
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