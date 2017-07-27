В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек - МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана двух дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали два человека.

За сутки на территории республики было зафиксировано 109 преступлений, 19 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 62 человек.

Зафиксировано 18 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев