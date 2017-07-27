Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник в спа-салоне, проводится проверка

Следственные органы в Екатеринбурге проводят проверку по факту получения травмы позвоночника местной жительницей на сеансе массажа.



Поводом для проверки послужили сообщения в СМИ, отмечает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области в четверг.



"Во время сеанса массажистка слишком сильно согнула спину посетительницы" и повредила ей позвоночник, говорится в сообщении.



По данным ведомства, пострадавшая обратилась в больницу, где ей диагностировали перелом позвонка.



Следователи опросят пострадавшую женщину, представителей спа-салона, а также истребуют документы, на основании которых в организации оказываются услуги по массажу.