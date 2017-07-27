Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   1.9984 RUR   0.0286 GBR   2.2356 TRY   0.4823

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 24° 36° 29 Июл 26° 35° 30 Июл 25° 32°

Происшествия 27.07.2017 14:25

Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник в спа-салоне, проводится проверка

Следственные органы в Екатеринбурге проводят проверку по факту получения травмы позвоночника местной жительницей на сеансе массажа.

Поводом для проверки послужили сообщения в СМИ, отмечает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области в четверг.

"Во время сеанса массажистка слишком сильно согнула спину посетительницы" и повредила ей позвоночник, говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавшая обратилась в больницу, где ей диагностировали перелом позвонка.

Следователи опросят пострадавшую женщину, представителей спа-салона, а также истребуют документы, на основании которых в организации оказываются услуги по массажу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, САЛОН, ТРАВМА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]