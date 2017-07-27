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Это интересно 27.07.2017 12:31

Военные повара ВС Азербайджана участвуют в международном конкурсе «Полевая кухня» в рамках АрМИ-2017

Военные повара Вооруженных сил Азербайджана отправились в Москву для участия в международном конкурсе «Полевая кухня», сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«В ближайшие дни команды Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии, России и Израиля пройдут инструктажи, изучат меры безопасности и порядок эксплуатации технических средств, пройдут углубленный медицинский осмотр на допуск к работе с продуктами питания», - сказано в сообщении.

По данным Минобороны, 29 июля военные повара проведут мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни.

Конкурс «Полевая кухня» проводится в рамках Армейских международных игр – 2017 (АрМИ-2017), которые пройдут с 29 июля по 12 августа в России, Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Китае по 28 различным дисциплинам.

Р.Бабаев

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Тэги: АРМИЯ, ПОВАРА, КОНКУРС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]