Военные повара ВС Азербайджана участвуют в международном конкурсе «Полевая кухня» в рамках АрМИ-2017

Военные повара Вооруженных сил Азербайджана отправились в Москву для участия в международном конкурсе «Полевая кухня», сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«В ближайшие дни команды Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии, России и Израиля пройдут инструктажи, изучат меры безопасности и порядок эксплуатации технических средств, пройдут углубленный медицинский осмотр на допуск к работе с продуктами питания», - сказано в сообщении.

По данным Минобороны, 29 июля военные повара проведут мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни.

Конкурс «Полевая кухня» проводится в рамках Армейских международных игр – 2017 (АрМИ-2017), которые пройдут с 29 июля по 12 августа в России, Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Китае по 28 различным дисциплинам.

Р.Бабаев