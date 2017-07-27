Взрыв произошел на птицефабрике на юге Азербайджана, самочувствие двух пострадавших нормальное – главврач больницы

Взрыв произошел на птицефабрике в Лерикском районе (юг Азербайджана).

В результате инцидента, пострадали два человека, которые доставлены в больницу. Еще один сотрудник птицефабрики скончался в результате взрыва.

«Пострадавшие при взрыве двое мужчин чувствуют себя нормально», - заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» главный врач Центральной Лерикской районной больницы Мубариз Агаев.

По его словам, один из пострадавших после оказания ему необходимой медицинской помощи будет отпущен домой.

«У второго пострадавшего незначительная черепно-мозговая травма. Он будет помещен в отделение травматологии больницы», - отметил М.Агаев.

Р.Бабаев