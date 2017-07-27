Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   1.9984 RUR   0.0286 GBR   2.2356 TRY   0.4823

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 24° 36° 29 Июл 26° 35° 30 Июл 25° 32°

Происшествия 27.07.2017 13:03

Экс-сотрудники бывшего Минсвязи и высоких технологий Азербайджана осуждены на длительные сроки тюремного заключения за финансовые махинации

Обвинительный приговор в отношении бывших должностных сотрудников упраздненного Министерства связи и высоких технологий (МСВТ) Азербайджана и дочерних структур ведомства оглашен в четверг в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Решением судебной коллегии к 13 годам лишения свободы приговорены экс-глава аппарата МСВТ Видади Зейналов и бывший глава производственного объединения «Бакинская телефонная связь» Бейтулла Гусейнов, к 11 годам - директор ООО «Optik Rabita, Tikinti ve Qurashdırma» Намазали Мамедов.

К 10 годам лишения свободы приговорен бывший директор двух дочерних структур министерства Эмин Мамедов, к пяти - главный бухгалтер ПО «Бакинская телефонная связь» Анар Мустафаев, к трем - бывший гендиректор ООО «Азерпочт» Гамбар Бейбалаев.

Бывший гендиректор ООО Aztelekom Магомед Мамедов, главный бухгалтер ООО «Азтелеком» Октай Рустамов, бывший главбух ООО «Optik Rabita, Tikinti ve Qurashdırma» Сахраб Гумбетов, бывший гендиректор ООО «AzİnTelekom» Джалил Джафаров и директор ООО «Бакинское строительство и ремонт связи» и «Сервис ремонта и снабжения» Байрам Велиев приговоры к двум годам условного заключения и отпущены из зала суда.

Суд признал их виновными по статьям 179.3.1, 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере, совершенные организованной группировкой), 29, 179.3.1, 29, 179.3.2 (попытка присвоения или растраты в крупном размере, предпринятые организованной группировкой), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог), 213.2.2 (уклонение от налогов, совершенное в крупном размере) УК Азербайджана.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНСВЯЗИ, ЧИНОВНИКИ, ПРИГОВОР

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]