Экс-сотрудники бывшего Минсвязи и высоких технологий Азербайджана осуждены на длительные сроки тюремного заключения за финансовые махинации

Обвинительный приговор в отношении бывших должностных сотрудников упраздненного Министерства связи и высоких технологий (МСВТ) Азербайджана и дочерних структур ведомства оглашен в четверг в Бакинском суде по тяжким преступлениям.
Решением судебной коллегии к 13 годам лишения свободы приговорены экс-глава аппарата МСВТ Видади Зейналов и бывший глава производственного объединения «Бакинская телефонная связь» Бейтулла Гусейнов, к 11 годам - директор ООО «Optik Rabita, Tikinti ve Qurashdırma» Намазали Мамедов.
К 10 годам лишения свободы приговорен бывший директор двух дочерних структур министерства Эмин Мамедов, к пяти - главный бухгалтер ПО «Бакинская телефонная связь» Анар Мустафаев, к трем - бывший гендиректор ООО «Азерпочт» Гамбар Бейбалаев.
Бывший гендиректор ООО Aztelekom Магомед Мамедов, главный бухгалтер ООО «Азтелеком» Октай Рустамов, бывший главбух ООО «Optik Rabita, Tikinti ve Qurashdırma» Сахраб Гумбетов, бывший гендиректор ООО «AzİnTelekom» Джалил Джафаров и директор ООО «Бакинское строительство и ремонт связи» и «Сервис ремонта и снабжения» Байрам Велиев приговоры к двум годам условного заключения и отпущены из зала суда.
Суд признал их виновными по статьям 179.3.1, 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере, совершенные организованной группировкой), 29, 179.3.1, 29, 179.3.2 (попытка присвоения или растраты в крупном размере, предпринятые организованной группировкой), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог), 213.2.2 (уклонение от налогов, совершенное в крупном размере) УК Азербайджана.
Р.Бабаев
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