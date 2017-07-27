МВД и ГПС Азербайджана провели операцию в рамках борьбе с незаконной культивацией наркотических растений, задержано 3 человека

Министерство внутренних дел и Государственная пограничная служба Азербайджана провели на северо-западе страны совместную операцию в рамках борьбы с незаконной культивации наркотических растений.

"В лесных массивах Балакенского и Загатальского районов сотрудники соответствующих структур МВД и военнослужащие ГПС провели 25-26 июля комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия в рамках борьбы с незаконным оборонном наркотических веществ", - отмечается в совместном сообщении ведомств.

В операции были задействованы вертолеты Внутренних войск МВД.

"В результате комплексных действий было обнаружено 26,66 тыс. кустов, содержащих наркотики, общим весом 26,685 тыс. тонн, а также 23 кг сушеной марихуаны", - сообщают ведомства.

В связи с данными фактами возбуждены уголовные дела, три человека задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

Р.Бабаев