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Происшествия 27.07.2017 13:26

МВД и ГПС Азербайджана провели операцию в рамках борьбе с незаконной культивацией наркотических растений, задержано 3 человека

Министерство внутренних дел и Государственная пограничная служба Азербайджана провели на северо-западе страны совместную операцию в рамках борьбы с незаконной культивации наркотических растений.

"В лесных массивах Балакенского и Загатальского районов сотрудники соответствующих структур МВД и военнослужащие ГПС провели 25-26 июля комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия в рамках борьбы с незаконным оборонном наркотических веществ", - отмечается в совместном сообщении ведомств.

В операции были задействованы вертолеты Внутренних войск МВД.

"В результате комплексных действий было обнаружено 26,66 тыс. кустов, содержащих наркотики, общим весом 26,685 тыс. тонн, а также 23 кг сушеной марихуаны", - сообщают ведомства.

В связи с данными фактами возбуждены уголовные дела, три человека задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАРКОТИКИ, БОРЬБА, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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