МВД и ГПС Азербайджана провели операцию в рамках борьбе с незаконной культивацией наркотических растений, задержано 3 человека

Министерство внутренних дел и Государственная пограничная служба Азербайджана провели на северо-западе страны совместную операцию в рамках борьбы с незаконной культивации наркотических растений.
"В лесных массивах Балакенского и Загатальского районов сотрудники соответствующих структур МВД и военнослужащие ГПС провели 25-26 июля комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия в рамках борьбы с незаконным оборонном наркотических веществ", - отмечается в совместном сообщении ведомств.
В операции были задействованы вертолеты Внутренних войск МВД.
"В результате комплексных действий было обнаружено 26,66 тыс. кустов, содержащих наркотики, общим весом 26,685 тыс. тонн, а также 23 кг сушеной марихуаны", - сообщают ведомства.
В связи с данными фактами возбуждены уголовные дела, три человека задержаны и привлечены к уголовной ответственности.
Р.Бабаев
Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ планируют визит в Баку
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 155 раз – Минобороны
Баку и Джакарта подписали Меморандум намерений о сотрудничестве в сфере госуслуг
Ассоциация производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана предлагает упростить кредитование сектора АПК
"Сафмар" продает 24,66% "М.Видео" по 405 руб. за акцию
Манат к доллару незначительно укрепился на валютном аукционе в четверг
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Число жертв ДТП в России в первом полугодии текущего года снизилось на 10% - МВД
Прекращение украинского гражданства Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией, поясняют в администрации Порошенко
КС Молдавии счел неконституционным назначенный президентом Додоном консультативный референдум и отменил его
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Любовь и верность чествовали в Гяндже
Bakcell представляет новые постоплатные тарифы Klass
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»