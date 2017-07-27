Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ планируют визит в Баку

Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану собираются посетить в ближайшее время Баку, написал на своей странице в Twitter содокладчик Стефан Шеннах.

«Содокладчики (С.Шеннах и Цезарь Флорин Преда – ИФ) в течение ближайшего месяца посетят Баку", - отметил С.Шеннах.

Он подчеркнул, что в рамках визита содокладчики "займутся изучением вопросов, информация о которых поступила в последние дни».

Р.Бабаев