Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ планируют визит в Баку

Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану собираются посетить в ближайшее время Баку, написал на своей странице в Twitter содокладчик Стефан Шеннах.
«Содокладчики (С.Шеннах и Цезарь Флорин Преда – ИФ) в течение ближайшего месяца посетят Баку", - отметил С.Шеннах.
Он подчеркнул, что в рамках визита содокладчики "займутся изучением вопросов, информация о которых поступила в последние дни».
Р.Бабаев
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