Новый тип вируса - троян Malaga, "накручивающий" просмотры рекламных страниц, поразил компьютеры пользователей в США и Германии, говорится в пресс-релизе "Лаборатории Касперского", размещенном на сайте компании.



"Эксперты обнаружили новый ботнет, который позволяет злоумышленникам зарабатывать деньги за счет накрутки фальшивых просмотров рекламных страниц и баннеров в интернете", - говорится в сообщении.



"Жертвами этой мошеннической схемы в большинстве своем становятся владельцы малого бизнеса, решившие разместить рекламу своей компании через неблагонадежных рекламодателей. По подсчетам аналитиков, "заработок" киберзлоумышленников может составлять до 350 долларов США с каждого зараженного устройства в составе ботнета", - отметили в компании.



Там пояснили, что создание ботнета и его функционирование - результат работы троянской программы Magala, которая имитирует клик пользователя на заданной странице. В настоящее время основной процент заражений Magala зафиксирован в Германии и США.



"Троянец распространяется через зараженные веб-сайты. Попав на компьютер, Magala прежде всего проверяет установленную версию Internet Explorer - если она ниже восьмой, зловред игнорирует устройство и не активируется. Если же нужный браузер найден, вредоносная программа загружается, запускает скрытый рабочий стол, на котором впоследствии будут проводиться все операции, устанавливает необходимые рекламные программы и сообщает командно-контрольным серверам о своей готовности к работе. В свою очередь, от серверов троянец Magala получает список поисковых запросов, для выдачи которых необходимо поднять количество кликов", - говорится в пресс-релизе.



В "Лаборатории Касперского" отметили, что "подобные мошеннические схемы всегда процветали в рекламном бизнесе, однако появление новых ботнетов заставляет насторожиться".



"Разумеется, рекламные программы и полулегальное продвижение рекламы в интернете не наносит такой ущерб пользователям, как шифровальщики или банковские троянцы. Тем не менее от этих действий злоумышленников страдает малый бизнес, который напрасно тратит свои и без того ограниченные финансовые средства. Другими словами, киберугрозы не бывают безобидны и не проходят бесследно, поэтому информационная безопасность всегда должна быть в приоритете как у частных пользователей, так и у компаний", - приводятся в пресс-релизе слова антивирусного аналитика компании Сергея Юнаковского.



Он отметил, что защитные решения "Лаборатории Касперского" распознают вирус как Trojan-Clicker.Win32.Magala и блокируют его активность.