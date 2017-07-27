В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета, никто не пострадал

Два пассажирских самолета столкнулись в международном аэропорту Стамбула имени Ататюрка на взлетно-посадочной полосе, пострадавших нет, сообщают в четверг местные СМИ.



Самолет казахстанской авиакомпании Scat Airlines, выполнявший рейс в Актау, задел хвост воздушного лайнера турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines на взлетно-посадочной полосе.



Пассажиров, находившихся в самолете Turkish Airlines и планировавших вылететь в Тайбэй, эвакуировали. В место назначения они отправились другим рейсом.