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Это интересно 27.07.2017 14:38

В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета, никто не пострадал

Два пассажирских самолета столкнулись в международном аэропорту Стамбула имени Ататюрка на взлетно-посадочной полосе, пострадавших нет, сообщают в четверг местные СМИ.

Самолет казахстанской авиакомпании Scat Airlines, выполнявший рейс в Актау, задел хвост воздушного лайнера турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines на взлетно-посадочной полосе.

Пассажиров, находившихся в самолете Turkish Airlines и планировавших вылететь в Тайбэй, эвакуировали. В место назначения они отправились другим рейсом.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, АЭРОПОРТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]