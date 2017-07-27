Франция ожидает от Украины и РФ выполнения Минских договоренностей - посол в Киеве

Франция ожидает от Украины и РФ выполнения Минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины, заявляет посол Франции в Украине Изабель Дюмон (Isabelle Dumont).
"С украинской, как и российской, стороны мы ожидаем соблюдения обязательств, взятых на себя в рамках подписанных соглашений, которыми предусматривалось, в частности, установление режима прекращения огня, создание демилитаризованной зоны по обе стороны линии соприкосновения, а также принятие четкого правового статуса для Донбасса в составе украинского государства", - сказала И.Дюмон в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По ее словам, соблюдение отдельных пунктов договоренностей является ключевым условием для выхода из кризиса. "Однако, ежедневно происходят нарушения режима прекращения огня, а за последние дни ситуация снова ухудшилась, что выражается в постоянно возрастающем количестве погибших и раненых", - отметила дипломат.
"Вместе с тем у нас есть понимание роли России в этом конфликте, в частности, влияния, которое она имеет на сепаратистов. Исходя из этого, мы ожидаем от нее, чтобы она создала условия, которые позволят обеспечить выполнение части соглашений, касающейся безопасности, а также окажет необходимое давление для того чтобы, среди прочего, были возвращены украинские предприятия, конфискованные в марте этого года", - подчеркнула И.Дюмон.
Дипломат также подчеркнула, что от РФ ожидают, "чтобы было сделано все необходимое для освобождения пленных".
При этом она отметила, что конфликт такой сложности не может быть решен за короткое время. "Поэтому задача Минских договоренностей и переговоров в "нормандском формате" как раз и заключается в том, чтобы позволить двигаться вперед шаг за шагом, основываясь на детальной дорожной карте, принятой руководителями государств и правительств", - сказала И.Дюмон.
По ее словам, дискуссии о выходе из кризиса на востоке Украины, проводимые в "нормандском" формате (Украина, Франция, Германия, РФ), должны приводить к конкретным результатам.
"Франция будет и в дальнейшем участвовать в "нормандском формате", но, чтобы говорить о динамичном, либо "активизированном" диалоге, прежде всего, необходимо, чтобы дискуссии о выходе из кризиса приводили к конкретным результатам", - заявила посол.
"Я считаю, что президент Республики (президент Франции Эмманюэль Макрон - ИФ), принимая президента Порошенко в Париже менее двух месяцев спустя после своего вступления в должность, продемонстрировал, что не намерен поворачиваться спиной к украинскому вопросу. Он напомнил также о своей приверженности соблюдению суверенитета Украины", - отметила И.Дюмон.
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