Калининградский суд закрыл сайт, пропагандирующий фашизм под видом язычества

В Багратионовске (Калининградская область) суд запретил доступ к сайту, содержащему идеологию фашизма, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.



В суде было установлено, что зарегистрированная в социальной сети "ВКонтакте" группа "Ч...Н..." содержит фото и видеоматериалы, пропагандирующие идеологию фашизма. Деятельность группы была замаскирована под развитие идей религиозного культа - "язычества". При этом в группе широко пропагандировались антисемитизм, отрицание идей христианства, открыто цитировались идеологи фашизма.



Данная группа была выявлена прокуратурой Багратионовского района в ходе мониторинга сети Интернет. По результатам проверки прокурор направил в суд заявление с требованием признать деятельность группы сайта незаконным и внести URL-адреса ресурса в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, запрещенных в РФ.



Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.