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Происшествия 27.07.2017 16:10

Калининградский суд закрыл сайт, пропагандирующий фашизм под видом язычества

В Багратионовске (Калининградская область) суд запретил доступ к сайту, содержащему идеологию фашизма, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде было установлено, что зарегистрированная в социальной сети "ВКонтакте" группа "Ч...Н..." содержит фото и видеоматериалы, пропагандирующие идеологию фашизма. Деятельность группы была замаскирована под развитие идей религиозного культа - "язычества". При этом в группе широко пропагандировались антисемитизм, отрицание идей христианства, открыто цитировались идеологи фашизма.

Данная группа была выявлена прокуратурой Багратионовского района в ходе мониторинга сети Интернет. По результатам проверки прокурор направил в суд заявление с требованием признать деятельность группы сайта незаконным и внести URL-адреса ресурса в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, запрещенных в РФ.

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

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Тэги: РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, ПРОКУРАТУРА, САЙТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]