Президент РФ Владимир Путин прибыл в Финляндию, где проведет переговоры со своим финским коллегой Саули Ниинистё.



Планируется, что после переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию.



После этого В.Путин и С.Ниинисте на музейном пароходе "Сайма" отправятся к замку Олавинлинна, где будут участвовать в приеме от имени председателя Совета уполномоченных города Савонлинна.



Потом лидеры двух стран вместе посмотрят оперу "Иоланта" в постановке Большого театра России. В конце дня вечером у В.Путина и С.Ниинистё запланирована неформальная беседа.