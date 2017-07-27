Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   1.9984 RUR   0.0286 GBR   2.2356 TRY   0.4823

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 39° Завтра 24° 35° 29 Июл 26° 34° 30 Июл 25° 32°

Дальнее зарубежье 27.07.2017 15:13

Путин прибыл в Финляндию

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Финляндию, где проведет переговоры со своим финским коллегой Саули Ниинистё.

Планируется, что после переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию.

После этого В.Путин и С.Ниинисте на музейном пароходе "Сайма" отправятся к замку Олавинлинна, где будут участвовать в приеме от имени председателя Совета уполномоченных города Савонлинна.

Потом лидеры двух стран вместе посмотрят оперу "Иоланта" в постановке Большого театра России. В конце дня вечером у В.Путина и С.Ниинистё запланирована неформальная беседа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ФИНЛЯНДИЯ, ПРИБЫТИЕ


Похожие новости


Путин: я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет Путин надеется, что Всемирный конгресс русской прессы даст старт востребованным временем проектам Путин высоко оценил характеристики новой российской ракеты Х-101 Путин встретится с Жириновским - Песков Эрдоган и Шойгу обсудили в Стамбуле создание зон деэскалации в Сирии - пресс-секретарь президента Турции Президент Судана в августе планирует посетить Россию - СМИ со ссылкой на МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]