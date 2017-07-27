Суд продлил до начала сентября домашний арест вице-губернатора Владимирской области по делу о взятках

Басманный суд Москвы до 1 сентября оставил под домашним арестом вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько, которая обвиняется в коррупции, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: ходатайство следствия частично удовлетворить, продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемой Мазанько на один месяца, то есть до 1 сентября 2017 года", - говорится в решении судьи Елены Ленской, оглашенном в четверг.

Согласно постановлению, суд считает, что одного месяца следствию будет достаточно для проведения необходимых следственных и процессуальных действий. Также Е.Ленская разрешила Е.Мазанько ежедневные прогулки с 12 до 14 часов.

Следствие просило продлить домашний арест Е.Мазанько на три месяца. Своё ходатайство следователь мотивировал тем, что по делу в отношении Е.Мазанько идёт активный сбор доказательств и запланирован ряд различных следственных мероприятий.

"Следствию было отказано в отстранении Мазанько от занимаемой должности, в связи с чем мы считаем, что, находясь на свободе и используя своё служебное положение, она может оказать влияние на ход расследование. Кроме того, отмечу, что свидетели, которые дали изобличающие Мазанько показания, постоянно проживают и находятся за пределами Центрального федерального округа, в Кемеровской области", - сказал следователь в суде в четверг.

Следователь добавил, что срок следствия по делу в отношении Е.Мазанько продлён до 1 ноября.

Со своей стороны, сама фигурантка и ее защитники просили отказать в удовлетворении ходатайства следствия и заменить ей меру пресечения на залог в размере 3 млн рублей, так как ей требуется постоянное лечение онкологического заболевания.

Также адвокат вице-губернатора попросил суд разрешить его подзащитной прогулки два раза в день в случае, если суд откажется отпустить ее из-под домашнего ареста.

В свою очередь, прокурор поддержал ходатайство следствия, однако заявил, что считает возможным разрешить Е.Мазанько одну двухчасовую прогулку в день.

Под домашним арестом фигурантка находится с 6 июля в московской квартире. Ей запрещено использовать интернет, получать корреспонденцию, покидать помещение без разрешения следователя и общаться с кем-либо кроме родственников и других лиц, предусмотренных законом.

4 июня о задержании Е.Мазанько сообщила пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова.

"Вице-губернатора подозревают в получении в 2014 году двух взяток в размере 1 и 2 млн рублей", - сказала она, отметив, что взятки, в которых обвиняют Е.Мазанько, якобы связаны с распределением земель во Владимирской области.

Позднее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что в отношении Е.Мазанько возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в общей сумме не менее 3 млн рублей.

"По версии следствия, Е.Мазанько получила взятки от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели", - отметила она.