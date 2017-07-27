Сирийская оппозиция контролирует около 30% территории Ракки, заявляют в одной из группировок

Бойцы сирийской оппозиции, участвующие в операции по освобождению Ракки от террористов из группировки ИГ контролируют около 30% этого города, сообщает в четверг агентство ЭФЭ со ссылкой на представителя группировки "Сирийские элитные силы" Мухаммеда Шакера.

"Я не думаю, что мы удерживаем уже 50% территории. Думаю, под нашим контролем чуть меньше 30%", - заявил он агентству.

Ранее на этой неделе поступали данные о том, что оппозиционеры заняли уже половину территории города. Собеседник ЭФЭ отметил, что различные оппозиционные группировки контролируют обширные территории в предместьях Ракки, но если рассматривать только территорию непосредственно города, то цифра в примерно 30% - наиболее правдоподобная.