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Дальнее зарубежье 27.07.2017 16:42

Сирийская оппозиция контролирует около 30% территории Ракки, заявляют в одной из группировок

Бойцы сирийской оппозиции, участвующие в операции по освобождению Ракки от террористов из группировки ИГ контролируют около 30% этого города, сообщает в четверг агентство ЭФЭ со ссылкой на представителя группировки "Сирийские элитные силы" Мухаммеда Шакера.

"Я не думаю, что мы удерживаем уже 50% территории. Думаю, под нашим контролем чуть меньше 30%", - заявил он агентству.

Ранее на этой неделе поступали данные о том, что оппозиционеры заняли уже половину территории города. Собеседник ЭФЭ отметил, что различные оппозиционные группировки контролируют обширные территории в предместьях Ракки, но если рассматривать только территорию непосредственно города, то цифра в примерно 30% - наиболее правдоподобная.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, РАККА, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]