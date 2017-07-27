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Происшествия 27.07.2017 15:43

В Азербайджане пожар произошел в региональной больнице, все больные эвакуированы – СМИ

Пожар возник в четверг в Евлахской центральной районной больнице (запад Азербайджана), сообщают азербайджанские СМИ.

«В настоящее время огонь потушен, все пациенты и работники больницы эвакуированы», - отмечают СМИ.

Больные, проходившие лечение в больнице, помещены в больницы Агдашского района, Мингячевира и Гянджи.

Сообщается, что, несмотря на то, что пожарным удалось локализовать огонь, пока еще над зданием больницы наблюдается задымление.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАР, БОЛЬНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]