В Азербайджане пожар произошел в региональной больнице, все больные эвакуированы – СМИ

Пожар возник в четверг в Евлахской центральной районной больнице (запад Азербайджана), сообщают азербайджанские СМИ.

«В настоящее время огонь потушен, все пациенты и работники больницы эвакуированы», - отмечают СМИ.

Больные, проходившие лечение в больнице, помещены в больницы Агдашского района, Мингячевира и Гянджи.

Сообщается, что, несмотря на то, что пожарным удалось локализовать огонь, пока еще над зданием больницы наблюдается задымление.

Р.Бабаев