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ТЭК 27.07.2017 16:13

Нефть слабо снижается, но торгуется у максимума за 8 недель, Brent у $50,7 за баррель

Цены на нефть слабо снижаются в ходе торгов в четверг, но торгуется близко к максимальному уровню с июня на данных о сокращении запасов в США до минимума за полгода.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:51 уменьшилась на $0,25 (0,49%) - до $50,72 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,31 (0,66%) - до $48,44 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило о сокращении запасов нефти в стране на 7,21 млн баррелей по итогам минувшей недели. Уровень запасов упал до минимального уровня с 6 января.

Также стало известно, что нефтедобыча в Штатах на прошлой неделе снизилась на 19 тыс. баррелей в сутки.

Кроме того, представители нефтедобывающей госкорпорации Кувейта Kuwait Petroleum Corp. пообещали снизить поставки нефти зарубежным клиентам в оставшиеся месяцы 2017 года.

Ранее о сокращении экспорта заявили представители Саудовской Аравии и ОАЭ.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]