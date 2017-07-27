Нефть слабо снижается, но торгуется у максимума за 8 недель, Brent у $50,7 за баррель

Цены на нефть слабо снижаются в ходе торгов в четверг, но торгуется близко к максимальному уровню с июня на данных о сокращении запасов в США до минимума за полгода.
Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:51 уменьшилась на $0,25 (0,49%) - до $50,72 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,31 (0,66%) - до $48,44 за баррель.
Накануне министерство энергетики США сообщило о сокращении запасов нефти в стране на 7,21 млн баррелей по итогам минувшей недели. Уровень запасов упал до минимального уровня с 6 января.
Также стало известно, что нефтедобыча в Штатах на прошлой неделе снизилась на 19 тыс. баррелей в сутки.
Кроме того, представители нефтедобывающей госкорпорации Кувейта Kuwait Petroleum Corp. пообещали снизить поставки нефти зарубежным клиентам в оставшиеся месяцы 2017 года.
Ранее о сокращении экспорта заявили представители Саудовской Аравии и ОАЭ.
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