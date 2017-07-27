Число погибших при пожарах в Азербайджане в I полугодии увеличилось почти в 2 раза - МЧС

В Азербайджане в I-ом полугодии 2017 года в результате пожаров погибли 35 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

"Это на 94% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - отметили в МЧС.

По данным МЧС, при пожарах в многоквартирных жилых зданиях погибли 32 человека (74 пострадали).

Число пострадавших от пожаров в первом полугодии составило 98 человек (рост на 72% по сравнению с январем-июнем 2016г).

Во время пожаров спасены 65 человек, еще 625 человек – были эвакуированы.

За отчетный период на места возгораний совершено 5,244 тыс. оперативных выездов сотрудников пожарной службы МЧС. При этом 1,076 тыс. выездов совершены с целью тушения пожаров в многоквартирных жилых зданиях и частных домах, 2,901 тыс. – с целью тушения огня на открытых территориях, два – в лесах и лесополосе, 155 – для тушения транспортных средств, 1,11 тыс. – в иных местах.

Р.Бабаев