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Происшествия 27.07.2017 16:26

В Азербайджане в I полугодии погибли около 60 человек при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера – МЧС

Число погибших в результате произошедших в январе-июне 2017 года в Азербайджане происшествий природного и техногенного характера и взрывов составило 48 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МЧС.

Согласно данным МЧС, в первом полугодии в Азербайджане произошло 5,368 тыс. происшествий природного и техногенного характера, что на 5% больше, чем за отчетный период 2016 года.

"В результате этих происшествий погибли 48 и получили ранения 161 человек. Сотрудникам МЧС удалось спасти 67 и эвакуировать 649 человек при происшествиях природного и техногенного характера", - отметили в ведомстве.

Кроме этого, за январь-июнь на территории республики произошло 47 взрывов (рост на 42%). "Жертвами взрывов стали 11 человек, еще 58 – пострадали", - подчеркнули в МЧС.

Р.Бабаев

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Тэги: ВЗРЫВЫ, ЖЕРТВЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]