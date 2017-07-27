В Азербайджане в I полугодии погибли около 60 человек при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера – МЧС

Число погибших в результате произошедших в январе-июне 2017 года в Азербайджане происшествий природного и техногенного характера и взрывов составило 48 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МЧС.
Согласно данным МЧС, в первом полугодии в Азербайджане произошло 5,368 тыс. происшествий природного и техногенного характера, что на 5% больше, чем за отчетный период 2016 года.
"В результате этих происшествий погибли 48 и получили ранения 161 человек. Сотрудникам МЧС удалось спасти 67 и эвакуировать 649 человек при происшествиях природного и техногенного характера", - отметили в ведомстве.
Кроме этого, за январь-июнь на территории республики произошло 47 взрывов (рост на 42%). "Жертвами взрывов стали 11 человек, еще 58 – пострадали", - подчеркнули в МЧС.
Р.Бабаев
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