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Дальнее зарубежье 27.07.2017 16:55

Боевики ИГ казнили священнослужителя в Афганистане

На северо-западе Афганистана боевики террористической группировки "Исламское государство" казнили священнослужителя, сообщили власти афганской провинции Сари-Пуль.

"Мулла Тадж Мухаммад, житель селения Кападор уезда Саяяд, был обезглавлен во вторник ночью командиром группы ДАИШ (ИГИЛ) Кари Шермухаммадом", - сообщила пресс-служба губернатора провинции.

Мотивы жестоких действий террористов не известны. Сообщается, что террористы в ночь на среду вывели священника из дома и казнили неподалеку. Местные жители считают, что террористы жестоко расправились с муллой за то, что он нелестно отзывался о них. Ранее террористы таким же образом казнили трех старейшин селения Миендара в этом же уезде.

Сообщается также, что в соседней провинции Джаузджан боевики радикального движения "Талибан" похитили двух медицинских работников. По данным местных СМИ, сотрудники управления здравоохранения провинции были похищены на автотрассе Шеберган-Мазари-Шариф. Полиция провинции проводит расследование.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРРОРИСТЫ, СВЯЩЕННИК, КАЗНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]