Боевики ИГ казнили священнослужителя в Афганистане

На северо-западе Афганистана боевики террористической группировки "Исламское государство" казнили священнослужителя, сообщили власти афганской провинции Сари-Пуль.



"Мулла Тадж Мухаммад, житель селения Кападор уезда Саяяд, был обезглавлен во вторник ночью командиром группы ДАИШ (ИГИЛ) Кари Шермухаммадом", - сообщила пресс-служба губернатора провинции.



Мотивы жестоких действий террористов не известны. Сообщается, что террористы в ночь на среду вывели священника из дома и казнили неподалеку. Местные жители считают, что террористы жестоко расправились с муллой за то, что он нелестно отзывался о них. Ранее террористы таким же образом казнили трех старейшин селения Миендара в этом же уезде.



Сообщается также, что в соседней провинции Джаузджан боевики радикального движения "Талибан" похитили двух медицинских работников. По данным местных СМИ, сотрудники управления здравоохранения провинции были похищены на автотрассе Шеберган-Мазари-Шариф. Полиция провинции проводит расследование.