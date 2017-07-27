Энергоснабжение Грузии почти полностью восстановлено после аварии

Авария, произошедшая в электросистеме Грузии в четверг днем, лишила электроэнергии ряд регионов как на западе, так и на востоке страны, включая часть Тбилиси.



Как сообщила "Интерфаксу" руководитель Службы по связям с общественностью АО "Государственная электросистема Грузии" Эка Верулашвили, аварийно отключилась 500-киловольтная линия электропередачи "Имерети", по которой электроэнергия поступает с запада на восток страны. По ее словам, это вызвало системную аварию, в результате чего временно оказались обесточенными Аджария, регионы Гурия, Имерети, Шида Картли и несколько районов Тбилиси.



"В настоящее время энергоснабжение Тбилиси полностью восстановлено, а также поэтапно уже восстановлена подача электроэнергии почти всем регионам", - сказала Э.Верулашвили.



По ее словам, причину аварии выясняют технические бригады компании, выехавшие на место.