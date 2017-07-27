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Регион 27.07.2017 17:10

Энергоснабжение Грузии почти полностью восстановлено после аварии

Авария, произошедшая в электросистеме Грузии в четверг днем, лишила электроэнергии ряд регионов как на западе, так и на востоке страны, включая часть Тбилиси.

Как сообщила "Интерфаксу" руководитель Службы по связям с общественностью АО "Государственная электросистема Грузии" Эка Верулашвили, аварийно отключилась 500-киловольтная линия электропередачи "Имерети", по которой электроэнергия поступает с запада на восток страны. По ее словам, это вызвало системную аварию, в результате чего временно оказались обесточенными Аджария, регионы Гурия, Имерети, Шида Картли и несколько районов Тбилиси.

"В настоящее время энергоснабжение Тбилиси полностью восстановлено, а также поэтапно уже восстановлена подача электроэнергии почти всем регионам", - сказала Э.Верулашвили.

По ее словам, причину аварии выясняют технические бригады компании, выехавшие на место.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЭЛЕКТРОСИСТЕМА, АВАРИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]