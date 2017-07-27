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Происшествия 27.07.2017 16:53

В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на жилищном рынке, арестовано 2 человека - Генпрокуратура

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана возбудило уголовное дело в связи с фактами мошенничества на жилищном рынке, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

"Уголовное дело в связи с фактами мошенничества возбуждено в отношении учредителя ООО "579SSA" Эльдара Салаева и директора указанной компании Магомеда Гафарова", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статьям 178.2.1, 178.2.3, 178.2.4 «Мошенничество, совершенное неоднократно группой лиц по предварительному сговору с нанесением значительного ущерба», 308.1 «Злоупотребление должностными полномочиями» и 313 «Служебный подлог» УК Азербайджана.

«Э.Салаев и М.Гафаров, представляясь сотрудниками Госагентства по жилищному строительству, обещали жителю Баку Самиру Мамедова помочь в получении квартиры в столице в рамках социального жилья. В качестве первоначального взноса они получили от С.Мамедова 5 тыс. манатов», - отмечается в сообщении.

Во время предварительного расследования было установлено, что Э.Салаев и М.Гафаров под видом оказания помощи в приобретении квартир в рамках социального жилья обманным путем завладели имуществом еще 25 человек.

Решением суда Э.Салаев и М.Гафаров взяты под арест.

Р.Бабаев

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Тэги: КОРРУПЦИЯ, ДЕЛО, ПРОКУРАТУРА


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