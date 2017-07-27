Трамп хорошо себе представляет, кто занимается утечками информации, заявляют в Белом Доме

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что президент США Дональд Трамп "имеет хорошее представление" о том, кто может осуществлять утечки информации из Белого дома.



"Президент и я хотели бы сказать всем, что у нас есть очень, очень хорошее представление о том, кто занимается утечками и являются главными источниками утечек в Белом доме", - сказал Э.Скарамуччи в эфире телеканала "Си-Эн-Эн".



На вопрос журналиста, обвиняет ли он руководителя аппарата сотрудников Белого дома Райнса Прибаса в этих утечках, он ответил: "Нет, я этого не делаю".



"Вы можете задать этот вопрос (о том, занимается ли Р.Прибас утечками информации) ему самому, и он вам расскажет. Я могу отвечать только за мои собственные действия, за свои действия ему придется отвечать самому", - отметил директор по коммуникациям Белого дома.



Ранее Э.Скарамуччи заявил о намерениях во что бы то ни стало избавиться от источников утечек в отделе коммуникаций американской администрации. "Я предан идее сокращения департамента коммуникаций до Сары (Сандерс, пресс-секретарь Белого Дома - ИФ) и меня, если мне не удастся остановить утечки", - сказал Э.Скарамуччи.