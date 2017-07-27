"Воспитательный дом" на Москворецкой набережной власти Москвы продают за 8,6 млрд руб

Комплекс зданий на Москворецкой набережной, куда входит "Воспитательный дом", построенный по проекту Карла Бланка во второй половине XVIII века, столичные власти выставили на аукцион, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе тендерного комитета столицы в четверг.



"После продажи его территория площадью 11 га станет открытой для посетителей. Инвестор должен сохранить исторический облик всех объектов. Заявочная кампания для участников аукциона продлится до 23 октября, торги запланированы на 27 октября", - сказал собеседник агентства.



Он уточнил, что начальная цена лота составляет 8,6 млрд рублей, шаг аукциона - 0,5% от начальной цены.



Продаваемый комплекс зданий включает 33 строения, девять из которых являются объектами культурного наследия, еще пять представляют ценные градоформирующие объекты.



"Среди них "Воспитательный дом", являющийся объектом культурного наследия федерального значения. До 2013 года там располагалась, в частности, Военная академия РВСН", - отметил в пресс-службе.



Согласно разработанной концепции, инвестору предстоит провести обязательные работы по реставрации и реконструкции зданий и интегрировать их с территорией парка "Зарядье". На имеющихся площадях разместятся отель, апартаменты и торговые помещения. При этом увеличение площади возможно только за счет возведения атриума и использования чердачного пространства, без изменения габаритов построек.



Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов заверил, что возвращение исторического облика объекта будет проходить под контролем научно-методического совета при департаменте культурного наследия. "Существенным условием реализации объектов культурного наследия, входящих в состав ансамбля "Воспитательный дом 1764-1770 гг., архитектор К.И. Бланк", является проведение инвестором их комплексной научной реставрации в сроки, установленные Мосгорнаследием", - сказал он.



Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев подчеркнул, что город заинтересован в том, чтобы сделать процедуру открытого аукциона максимально публичной.



"Объект для Москвы знаковый, капиталоёмкий, поэтому заявочная кампания будет более продолжительной. Планируется провести сразу несколько мероприятий, на которых будет представлена концепция и дана исчерпывающая информация об условиях участия в аукционе. На территории комплекса работает информационный центр для инвесторов, где можно узнать все детали об активе", - подчеркнул Г.Дегтев.