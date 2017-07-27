Митинг в поддержку Саакашвили проходит в центре Киева

Около сотни сторонников движения "Рух новых сил Михаила Саакашвили" протестуют в центре Киева против лишения М.Саакашвили украинского гражданства.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после митинга у Стелы Независимости люди пришли к зданию администрации президента Украины. Инициативную группу пропустили внутрь для встречи с представителем администрации.
Как рассказал в комментарии агентству представитель движения Владимир Гавриш, группа намерена затребовать документы, на основании которых М.Саакашвили лишили гражданства. "Мы ходим увидеть сам указ, все задокументированные причины с тем, чтобы обращаться в суд. Сегодняшняя акция - она стихийная, но я думаю, что она будет бессрочной", - сказал В.Гавриш.
М.Саакашвили получил гражданство Украины согласно указу президента Украины Петра Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день глава Украинского государства назначил М.Саакашвили главой Одесской облгосадминистрации.
7 ноября 2016 года М.Саакашвили заявил об уходе с этого поста из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции", в том числе со стороны властей в Киеве, 9 ноября 2016 года П.Порошенко своим указом уволил М.Саакашвили.
26 июля Государственная миграционная служба Украины сообщила, что П.Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили.
В администрации президента Украины пояснили, что прекращение гражданства Украины М.Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией при оформлении украинского гражданства.
М.Саакашвили ранее разместил на своей странице в Фейсбуке пост, в котором указал, что он находится в США. Он заявлял, что будет добиваться законного права вернуться на Украину.
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