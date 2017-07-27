Иран успешно запустил ракету-носитель собственного производства

Иран произвел успешный запуск ракеты-носителя собственного производства "Симорг", предназначенной для вывода спутников в космос, сообщают в четверг иранские СМИ.
В свою очередь американский телеканал Си-Эн-Эн сообщает, что запуск ракеты-носителя приурочен к открытию космодрома имени лидера Исламской революции 1979 года имама Хомейни.
Отмечается, что "Симорг" может выводить на орбиту Земли спутники весом до 250 кг.
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