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Наука и образование 27.07.2017 17:26

Иран успешно запустил ракету-носитель собственного производства

Иран произвел успешный запуск ракеты-носителя собственного производства "Симорг", предназначенной для вывода спутников в космос, сообщают в четверг иранские СМИ.

В свою очередь американский телеканал Си-Эн-Эн сообщает, что запуск ракеты-носителя приурочен к открытию космодрома имени лидера Исламской революции 1979 года имама Хомейни.

Отмечается, что "Симорг" может выводить на орбиту Земли спутники весом до 250 кг.

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Тэги: ИРАН, РАКЕТА, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]