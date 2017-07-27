На МКС исследуют болевую чувствительность человека в условиях космического полёта

Экипаж очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) проведёт на орбите около 350 экспериментов.
"Программа на российскую экспедицию предусматривает более 50 экспериментов. Однако в общей сложности речь идёт о 300 экспериментах совместно с нашими коллегами", - сообщил командир экипажа, космонавт "Роскосмоса" Сергей Рязанский журналистам в четверг.
По его словам, "к сожалению, на российском сегменте будут работать только два россиянина и часть экспериментов вынесена в личное время".
"Часть экспериментов будет связана с изучением свойств мышц и сухожилий. Запланирован эксперимент Earthkam, направленный на фотосъёмку с борта МКС участков поверхности Земли с высоким разрешением по запросам учащихся образовательных учреждений", - сказал он.
Кроме того, участники экспедиции будут исследовать болевую чувствительность человека в условиях космического полёта, степень влияния условий космического полёта на первичный и вторичный иммунный ответ, а также мутационные сдвиги у терапевтических бактериофагов после пребывания в космосе.
В свою очередь бортинженер экипажа, астронавт NASA Рэндольф Брезник добавил, что более 80 экспериментов будут выполнены впервые.
"Мы планируем плодотворно работать, у нас есть своя научная программа, задачи, которые перед нами стоят. В сентябре к нам присоединится дублирующий экипаж", - сказал Р.Брезник.
Астронавт подтвердил, что в рамках миссии российские космонавты совершат выход в открытый космос.
"У нас действительно запланирован выход в открытый космос с российского сегмента МКС 17 августа. Выходить будем с Федором Юрчихиным. Будем запускать научные спутники, будем устанавливать научную аппаратуру. Кроме того, Ф.Юрчихин будет выходить в новом скафандре "Орлан-МКС", - сказал он.
Р.Брезник поделился впечатлениями о космическом запахе, который некоторое время ощущают космонавты, вернувшись из открытого космоса на станцию, и сравнил этот запах с грибным крем-супом.
В свою очередь С.Рязанский отметил, что "космос пахнет газовой сваркой". "Очень металлический озоновый запах, когда сварка идёт", - сказал он.
Командир экипажа также высказался в поддержку развития космического туризма на Байконуре.
"Я считаю, что это необходимо. Рад, что у нас в этот раз приехало около 90 детей из Российского движения школьников. В целях популяризации космонавтики необходимо чтобы граждане могли чаще приезжать на Байконур. Я надеюсь, что в скором времени это будет более доступно", - сказал С.Рязанский.
Он сообщил, что все члены экипажа берут с собой в полёт талисманы, которые им подарили дети.
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