Глава Финляндии заявляет о позитивном ходе обсуждения вопроса безопасности в небе над Балтийским морем

Президент Финляндии Саули Ниинистё отметил позитивные подвижки в обсуждении вопроса авиабезопасности над Балтикой, в том числе об использовании транспондеров при полётах военной авиации.



"В рамках этого формата (на встречах рабочей группы в рамках ИКАО - ИФ) удалось договориться о хорошей практике именно в том, что касается авиации, что касается безопасности полетов. Обсуждение, рассмотрение вопроса о включении транспондеров при полетах также продолжается, насколько нам известно, в таком хорошем духе", - сказал С.Ниинисте на пресс-конференции в четверг по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.