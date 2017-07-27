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Дальнее зарубежье 27.07.2017 18:21

Глава Финляндии заявляет о позитивном ходе обсуждения вопроса безопасности в небе над Балтийским морем

Президент Финляндии Саули Ниинистё отметил позитивные подвижки в обсуждении вопроса авиабезопасности над Балтикой, в том числе об использовании транспондеров при полётах военной авиации.

"В рамках этого формата (на встречах рабочей группы в рамках ИКАО - ИФ) удалось договориться о хорошей практике именно в том, что касается авиации, что касается безопасности полетов. Обсуждение, рассмотрение вопроса о включении транспондеров при полетах также продолжается, насколько нам известно, в таком хорошем духе", - сказал С.Ниинисте на пресс-конференции в четверг по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БАЛТИКА, АВИАБЕЗОПАСНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]