В день государственного праздника Кубы в Сантьяго-де-Куба прошла акция протеста

Акцию протеста против кубинских властей провели 26 июля представители Гражданского комитета защитников прав человека в Сантьяго-де-Куба - одном из основных городов на востоке страны, сообщает в четверг вещающая на Кубу из США радиостанция "Марти".



По ее данным, несколько участников акции протеста забрались на галерею центрального собора Сантьяго-де-Куба, который расположен напротив здания городской администрации и растянули плакаты с надписями: "Народ требует свободы, справедливости и демократии!", "58 лет обмана, голода и нищеты", "Да здравствуют права на свободу слова, мнений и прессы!".



Кроме того, отмечает радиостанция, участники акции выкрикивали лозунги против руководителей страны.



26 июля - государственный праздник Кубы. Он отмечается как День национального восстания 1953 года. Тогда группа революционеров под командованием Фиделя Кастро совершила безуспешную попытку захвата казарм Монкада как раз в городе Сантьяго-де-Куба.