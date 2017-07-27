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Дальнее зарубежье 27.07.2017 18:32

В день государственного праздника Кубы в Сантьяго-де-Куба прошла акция протеста

Акцию протеста против кубинских властей провели 26 июля представители Гражданского комитета защитников прав человека в Сантьяго-де-Куба - одном из основных городов на востоке страны, сообщает в четверг вещающая на Кубу из США радиостанция "Марти".

По ее данным, несколько участников акции протеста забрались на галерею центрального собора Сантьяго-де-Куба, который расположен напротив здания городской администрации и растянули плакаты с надписями: "Народ требует свободы, справедливости и демократии!", "58 лет обмана, голода и нищеты", "Да здравствуют права на свободу слова, мнений и прессы!".

Кроме того, отмечает радиостанция, участники акции выкрикивали лозунги против руководителей страны.

26 июля - государственный праздник Кубы. Он отмечается как День национального восстания 1953 года. Тогда группа революционеров под командованием Фиделя Кастро совершила безуспешную попытку захвата казарм Монкада как раз в городе Сантьяго-де-Куба.

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Тэги: КУБА, ПРАЗДНИК, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]