Azpromo и Управление по развитию торговли Пакистана подписали меморандум о взаимопонимании

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) и Управление по развитию торговли Пакистана в четверг в Баку подписали меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана.
Документ предусматривает расширение сотрудничества между предпринимателями двух стран, обмен информацией о рыночных исследованиях и инвестиционных проектах, поощрение создания совместных предприятий, участие предпринимателей двух стран в выставках и других мероприятиях.
Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.
А.Ахундов
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