Azpromo и Управление по развитию торговли Пакистана подписали меморандум о взаимопонимании

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) и Управление по развитию торговли Пакистана в четверг в Баку подписали меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана.

Документ предусматривает расширение сотрудничества между предпринимателями двух стран, обмен информацией о рыночных исследованиях и инвестиционных проектах, поощрение создания совместных предприятий, участие предпринимателей двух стран в выставках и других мероприятиях.

Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

А.Ахундов