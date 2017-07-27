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Бизнес и законодательство 27.07.2017 18:06

Azpromo и Управление по развитию торговли Пакистана подписали меморандум о взаимопонимании

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) и Управление по развитию торговли Пакистана в четверг в Баку подписали меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана.

Документ предусматривает расширение сотрудничества между предпринимателями двух стран, обмен информацией о рыночных исследованиях и инвестиционных проектах, поощрение создания совместных предприятий, участие предпринимателей двух стран в выставках и других мероприятиях.

Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

А.Ахундов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, ТОРГОВЛЯ, МЕМОРАНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]