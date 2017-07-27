Путин ожидает, что нынешняя ситуация в отношениях РФ-США завершится

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в скором времени Россия и США перейдут к развитию взаимоотношений.

"Надеюсь, сегодняшнее состояние дел когда-нибудь закончится и мы перейдем в другое качество наших отношений, будем их укреплять, наращивать в интересах народов Соединенных Штатов и Российской Федерации", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам российско-финляндских переговоров в четверг.

Он отметил, что у России и США есть много "общих друзей" и "просто здравомыслящих людей", и что Россия и США могли бы вместе гораздо эффективнее решать ряд мировых проблем.