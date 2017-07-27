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Дальнее зарубежье 27.07.2017 18:22

Путин ожидает, что нынешняя ситуация в отношениях РФ-США завершится

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в скором времени Россия и США перейдут к развитию взаимоотношений.

"Надеюсь, сегодняшнее состояние дел когда-нибудь закончится и мы перейдем в другое качество наших отношений, будем их укреплять, наращивать в интересах народов Соединенных Штатов и Российской Федерации", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам российско-финляндских переговоров в четверг.

Он отметил, что у России и США есть много "общих друзей" и "просто здравомыслящих людей", и что Россия и США могли бы вместе гораздо эффективнее решать ряд мировых проблем.

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Тэги: США, ОТНОШЕНИЯ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]