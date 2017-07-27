Азербайджан и Пакистан обсуждают создание совместных предприятий

Азербайджан и Пакистан обсуждают возможности создания совместных предприятий.

«На первом заседании рабочей группы по торговому сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном, которое прошло в четверг в Баку, стороны обсудили вопросы изучения возможностей создания совместных предприятий и поощрение участия бизнесменов в инвестиционных проектах», - говорится в сообщении Минэкономики Азербайджана.

Стороны также обсудили расширение сотрудничества в сферах инвестиций, промышленности, туризма, транспорта, транзитных грузоперевозок, сельского хозяйства, производства продовольственных товаров.

Сопредседатели заседания замминистра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев и секретарь по торговле Пакистана Мухаммед Юнус Дага отметили наличие большого потенциала для расширения экономического сотрудничества между странами.

"Очередное заседание рабочей группы пройдет в Пакистане", - подчеркивается в сообщении.

А.Ахундов