Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   1.9984 RUR   0.0286 GBR   2.2356 TRY   0.4823

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 39° Завтра 24° 35° 29 Июл 26° 34° 30 Июл 25° 32°

Бизнес и законодательство 27.07.2017 18:30

Азербайджан и Пакистан обсуждают создание совместных предприятий

Азербайджан и Пакистан обсуждают возможности создания совместных предприятий.

«На первом заседании рабочей группы по торговому сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном, которое прошло в четверг в Баку, стороны обсудили вопросы изучения возможностей создания совместных предприятий и поощрение участия бизнесменов в инвестиционных проектах», - говорится в сообщении Минэкономики Азербайджана.

Стороны также обсудили расширение сотрудничества в сферах инвестиций, промышленности, туризма, транспорта, транзитных грузоперевозок, сельского хозяйства, производства продовольственных товаров.

Сопредседатели заседания замминистра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев и секретарь по торговле Пакистана Мухаммед Юнус Дага отметили наличие большого потенциала для расширения экономического сотрудничества между странами.

"Очередное заседание рабочей группы пройдет в Пакистане", - подчеркивается в сообщении.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, СП


Похожие новости


Azpromo и Управление по развитию торговли Пакистана подписали меморандум о взаимопонимании Баку и Исламабад обсудили перспективы военно-технического сотрудничества Алиев соболезнует Гусейну в связи с многочисленными жертвами терактов в Пакистане, призывает вести последовательную борьбу с терроризмом Отношения Азербайджана и Пакистана носят стратегический характер – Мамедъяров Исламабад заинтересован в расширении военного сотрудничества с Баку – президент Пакистана Азербайджан и Пакистан и впредь будут укреплять и развивать стратегическое партнерство – Алиев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]