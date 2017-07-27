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Дальнее зарубежье 27.07.2017 18:39

Путин: мы видим, что США пытаются нас провоцировать на протяжении длительного времени

Президент РФ Владимир Путин заявил, что окончательного ответа Москвы на антироссийские санкции США пока нет.

"Мы не видели еще окончательного варианта, поэтому окончательного мнения на этот счет у нас тоже нет", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам российско-финляндских переговоров.

"Но мы видим, что на протяжении длительного времени нас постоянно пытаются провоцировать", - добавил он.

В качестве примера президент привел высылку российских дипломатов из США и отторжение дипломатической собственности. Он отметил, что это противоречит нормам международного права.

"Санкции тоже абсолютно незаконны с точки зрения международного права. Нарушают принципы международной торговли и правила Всемирной торговой организации", - сказал В.Путин.

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Тэги: США, САНКЦИИ, ПРОВОЦИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]