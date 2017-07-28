Суд отклонил жалобу на условный приговор владельцу танка Т-34, который пытался незаконно вывезти его из РФ

Челябинский областной суд в апелляционном порядке оставил без изменения приговор жителю Москвы, получившему три года условно за попытку незаконно перевезти через границу РФ танк 1945 года выпуска.

В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области агентству "Интерфакс-Урал" в пятницу сообщили, что апелляцию жителя Москвы на обвинительный приговор Карталинского горсуда областной суд рассмотрел накануне.

"Приговор оставлен без изменений", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в августе 2015 года контрразведчики совместно с пограничниками пресекли незаконную попытку вывоза танка Т-34 из России. Раритетную машину из Польши в Казахстан перевозил автосборочный завод "Азия-авто" (Казахстан).

Первый заместитель председателя совета директоров группы компаний "Азия-Авто" Даурен Бейсембаев сообщал "Интерфаксу", что после нахождения танк был восстановлен на собственные средства компании, "реанимирован", реконструирован.

"Мы занимаемся военно-патриотическим воспитанием молодежи и создаем музей боевой славы и военной техники в городе Усть-Каменогорск. Для этого и перевозили танк", - сказал Д.Бейсембаев.

Однако следствием и судом было установлено, что москвич на территории Латвии купил у местного жителя музейный экспонат за 20 тыс. евро и доставил его поездом в Россию, задекларировав машину как предмет исторического коллекционирования.

"Преследуя корыстную цель, он тут же оформил новый договор продажи танка за 230 тыс. евро в Казахстан. Разрешения на вывоз из России культурных ценностей предприниматель намеренно не стал запрашивать, иначе ему пришлось бы выплатить крупную сумму таможенной пошлины", - отмечалось в пресс-релизе областного УФСБ.

В марте 2017 года Карталинский городской суд признал виновным жителя Москвы в покушении на незаконное перемещение через границу РФ с государствами - членами таможенного союза в рамках Евразэс танка "Т-34-85" 1945 года выпуска.

Мужчина был признан виновным по ч.3 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК России (покушение на контрабанду культурных ценностей), ему назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года с испытательным сроком полтора года.

Советский средний танк Т-34-85 был принят на вооружение рабоче-крестьянской Красной Армии 23 января 1944 года и являлся завершающей модификацией Т-34. После завершения войны он составлял основу танковых войск Советской армии вплоть до середины 1950-х годов.