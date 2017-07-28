Киев ждет от Константинополя признания автокефалии украинской церкви - Порошенко

Украина ожидает от Константинопольского патриархата признания автокефалии украинской поместной православной церкви, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Святой равноапостольный князь Владимир Великий 1029 лет назад... принял христианскую веру от Константинопольской Церкви, которая для нас и поныне является Церковью-матерью. Именно от нее мы, как страна с одной из наибольших православных общин мира, ожидаем скорейшего признания природной автокефалии украинской Церкви - большой по количеству верных, равной другим поместным православным церквям. И, понятно, духовно и административно независимой от Москвы, от страны-агрессора", - говорится в обращении главы украинского государства по случаю Дня крещения Киевской Руси.