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Дальнее зарубежье 28.07.2017 11:59

Сенат США проголосовал против частичного отказа от Obamacare

Американские сенаторы в пятницу проголосовали против частичного отказа от реформы здравоохранения Obamacare.

Согласно результатам голосования, 49 сенаторов высказались за отказ, а 51 - против. Решающую роль сыграли трое сенаторов республиканцев, которые вместе с демократами выступили против даже подобного "урезанного" варианта отмены реформы. Одним из этих сенаторов стал Джон Маккейн, проходящий лечение от рака и вернувшийся в Вашингтон специально для участия в голосовании по ряду ключевых тем.

"Ясно, что такое развитие событий не может не расстраивать", - сказал лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

В свою очередь, спикер палаты представителей Пол Райан выразил готовность искать с сенаторами компромиссный вариант реформы системы здравоохранения.

Отмена Obamacare и замена ее на другую реформу системы здравоохранения были одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.

Сам глава государства уже раскритиковал решение сената.

"Трое республиканцев и 48 демократов подвели американский народ. Как я и говорил с самого начала, нужно дождаться, пока Obamacare сама развалится, а потом - искать замену", - написал он в "Твиттере".

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Тэги: США, СЕНАТ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]