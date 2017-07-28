Сенат США проголосовал против частичного отказа от Obamacare

Американские сенаторы в пятницу проголосовали против частичного отказа от реформы здравоохранения Obamacare.
Согласно результатам голосования, 49 сенаторов высказались за отказ, а 51 - против. Решающую роль сыграли трое сенаторов республиканцев, которые вместе с демократами выступили против даже подобного "урезанного" варианта отмены реформы. Одним из этих сенаторов стал Джон Маккейн, проходящий лечение от рака и вернувшийся в Вашингтон специально для участия в голосовании по ряду ключевых тем.
"Ясно, что такое развитие событий не может не расстраивать", - сказал лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.
В свою очередь, спикер палаты представителей Пол Райан выразил готовность искать с сенаторами компромиссный вариант реформы системы здравоохранения.
Отмена Obamacare и замена ее на другую реформу системы здравоохранения были одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.
Сам глава государства уже раскритиковал решение сената.
"Трое республиканцев и 48 демократов подвели американский народ. Как я и говорил с самого начала, нужно дождаться, пока Obamacare сама развалится, а потом - искать замену", - написал он в "Твиттере".
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