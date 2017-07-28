Глобальные проблемы безопасности обсуждались на встрече представителей государств БРИКС в Пекине

Седьмая встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, прошла в Пекине, сообщает пресс-служба Совета Безопасности РФ.

"Российскую Федерации представлял секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Также во встрече приняли участие: член Госсовета КНР Ян Цзечи, руководитель кабинета институциональной безопасности при президенте Бразилии Сержио Эчегойен, министр государственной безопасности ЮАР Дэвид Махлобо, советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в пятницу.

По информации пресс-службы, участники саммита рассмотрели глобальные проблемы, решение которых возможно только при объединении усилий мирового сообщества, подчеркнув, что ситуация в мире остается сложной, и отметили рост глобальной и региональной нестабильности.

"Стороны обсудили противоречия, связанные с неравномерностью развития, углублением разрыва между уровнями благосостояния стран, борьбой за ресурсы, доступом к рынкам сбыта, контролем над транспортными артериями. Представители государств БРИКС выразили единую позицию по вопросам укрепления международной стабильности во всех её измерениях, урегулирования кризисных ситуаций в различных регионах мира, противодействия глобальным вызовам", - информирует пресс-служба.

Отмечается, что отдельное внимание уделено взаимодействию стран БРИКС по вопросам обеспечения информационной и энергетической безопасности, а также противодействия международному терроризму.