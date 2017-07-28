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Религия 28.07.2017 12:30

Израиль закроет доступ мужчинам-мусульманам до 50 лет к мечети Аль-Акса во время пятничной молитвы

Мужчины-мусульмане до 50 лет не смогут войти на территорию Храмовой горы в Иерусалиме для совершения пятничной молитвы по решению властей Израиля, принятому в ответ на начавшиеся в городе беспорядки, сообщает в пятницу сайт газеты "Джерузалем пост".

"Была проведена оценка безопасности, и есть основания полагать, что беспорядки и демонстрации сегодня продолжатся. (Вход на территорию Храмовой горы - ИФ) будет разрешен только мужчинам в возрасте старше 50 лет и женщинам всех возрастов", - говорится в заявлении полиции.

Кроме того, временно будут закрыты несколько проездов к территории религиозного комплекса. Эти меры безопасности принимаются "для предотвращения и ответа на любую вспышку насилия".

Накануне с входов на Храмовую гору убрали камеры видеонаблюдения, ранее также демонтировали металлоискатели по требованию местной арабо-мусульманской общины. После этого мусульмане завершили двухнедельный бойкот и вернулись на территорию святыни.

Тем не менее, через некоторое время после этого из толпы верующих на Храмовой горе в израильских правоохранителей полетели камни. Некоторые из камней упали у иудейской святыни - Стены плача. Затем в городе начались беспорядки и столкновения мусульман с полицией, в результате которых различные травмы получили более 120 человек.

Полицейские применили резиновые пули и слезоточивый газ для урегулирования ситуации. Несмотря на беспорядки, мусульманам не чинили препятствий к совершению вечерней молитвы на территории комплекса.

Ранее в июле власти Израиля усилили меры безопасности на входах в комплекс, установили металлодетекторы и камеры видеонаблюдения. Эти меры были приняты после нападения представителей мусульманской общины на полицейских-израильтян, охранявших Храмовую гору. Два стража порядка скончались в результате этой атаки.

Однако усиление мер безопасности спровоцировало акции протеста, перераставшие несколько раз в беспорядки и столкновения с полицией в Иерусалиме, поскольку представители арабо-мусульманской общины сочли, что таким образом израильские власти пытаются ограничить им доступ на Храмовую гору и нарушают право на свободу вероисповедания.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИЕРУСАЛИМ, МУСУЛЬМАНЕ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]