Израиль закроет доступ мужчинам-мусульманам до 50 лет к мечети Аль-Акса во время пятничной молитвы

Мужчины-мусульмане до 50 лет не смогут войти на территорию Храмовой горы в Иерусалиме для совершения пятничной молитвы по решению властей Израиля, принятому в ответ на начавшиеся в городе беспорядки, сообщает в пятницу сайт газеты "Джерузалем пост".
"Была проведена оценка безопасности, и есть основания полагать, что беспорядки и демонстрации сегодня продолжатся. (Вход на территорию Храмовой горы - ИФ) будет разрешен только мужчинам в возрасте старше 50 лет и женщинам всех возрастов", - говорится в заявлении полиции.
Кроме того, временно будут закрыты несколько проездов к территории религиозного комплекса. Эти меры безопасности принимаются "для предотвращения и ответа на любую вспышку насилия".
Накануне с входов на Храмовую гору убрали камеры видеонаблюдения, ранее также демонтировали металлоискатели по требованию местной арабо-мусульманской общины. После этого мусульмане завершили двухнедельный бойкот и вернулись на территорию святыни.
Тем не менее, через некоторое время после этого из толпы верующих на Храмовой горе в израильских правоохранителей полетели камни. Некоторые из камней упали у иудейской святыни - Стены плача. Затем в городе начались беспорядки и столкновения мусульман с полицией, в результате которых различные травмы получили более 120 человек.
Полицейские применили резиновые пули и слезоточивый газ для урегулирования ситуации. Несмотря на беспорядки, мусульманам не чинили препятствий к совершению вечерней молитвы на территории комплекса.
Ранее в июле власти Израиля усилили меры безопасности на входах в комплекс, установили металлодетекторы и камеры видеонаблюдения. Эти меры были приняты после нападения представителей мусульманской общины на полицейских-израильтян, охранявших Храмовую гору. Два стража порядка скончались в результате этой атаки.
Однако усиление мер безопасности спровоцировало акции протеста, перераставшие несколько раз в беспорядки и столкновения с полицией в Иерусалиме, поскольку представители арабо-мусульманской общины сочли, что таким образом израильские власти пытаются ограничить им доступ на Храмовую гору и нарушают право на свободу вероисповедания.
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