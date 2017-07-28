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Происшествия 28.07.2017 11:07

В органы прокуратуры Азербайджана в I полугодии направлены 15 дел по фактам нарушения в работе муниципалитетов

Около 30 тыс. муниципальных актов проверены в административном порядке в январе-июне 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве юстиции.

«На основании этих проверок в работе ряда муниципалитетов выявлены нарушения преступного характера, вследствие чего материалы по 15 фактам были направлены в органы прокуратуры», - отметили в ведомстве.

Кроме того в суды направлены протоколы по административным правонарушениям в отношении 33 председателей муниципалитетов.

"За отчетный период обеспечено возвращение незаконно выделенных около 2 тыс. гектаров земельных участков", - подчеркнули в министерстве.

Р.Бабаев

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Тэги: МИНЮСТ, МУНИЦИПАЛИТЕТЫ, НАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]