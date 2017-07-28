В органы прокуратуры Азербайджана в I полугодии направлены 15 дел по фактам нарушения в работе муниципалитетов

Около 30 тыс. муниципальных актов проверены в административном порядке в январе-июне 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве юстиции.

«На основании этих проверок в работе ряда муниципалитетов выявлены нарушения преступного характера, вследствие чего материалы по 15 фактам были направлены в органы прокуратуры», - отметили в ведомстве.

Кроме того в суды направлены протоколы по административным правонарушениям в отношении 33 председателей муниципалитетов.

"За отчетный период обеспечено возвращение незаконно выделенных около 2 тыс. гектаров земельных участков", - подчеркнули в министерстве.

Р.Бабаев