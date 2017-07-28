В Литве предлагают подумать о предоставлении Саакашвили гражданства этой страны

Литовский депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс предлагает рассмотреть возможность предоставления гражданства Литвы бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Как пишет газета Lietuvos zinios, свое предложение П.Ауштрявичюс выдвинул в связи с тем, что президент Украины Петр Порошенко принял решение лишить М.Саакашвили украинского гражданства. По мнению европарламентария, на худой конец М.Саакашвили можно было бы предоставить хотя бы вид на жительство в Литве.

М.Саакашвили получил гражданство Украины согласно указу президента Украины Петра Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день глава Украинского государства назначил экс-президента Грузии главой Одесской облгосадминистрации. 4 декабря 2015 года М.Саакашвили отказался от грузинского гражданства.

7 ноября 2016 года М.Саакашвили заявил об уходе с этого поста из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции", в том числе со стороны властей в Киеве.

26 июля 2017 года Государственная миграционная служба Украины сообщила, что П.Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили.

В администрации президента Украины пояснили, что прекращение гражданства Украины М.Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией при оформлении украинского гражданства.

Прокуратура Грузии предъявила М.Саакашвили и нескольким его ближайшим помощникам обвинения в злоупотреблениях властью во время событий 2007 года, когда были разогнаны антиправительственные демонстрации.