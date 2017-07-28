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Финансы 28.07.2017 11:18

Доходность инвестпортфеля ГНФАР в I полугодии составила 1,12%

Доходность инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в I-ом полугодии 2017 года составила 1,12%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Счетной палате.

"Счетпалата проанализировала доходы и расходы ГНФАР за январь-июнь 2017 года. Согласно анализу, в I-ом полугодии 2017 года доходность инвестиционного портфеля Госнефтефонда составила 1,12%, что на 0.62% п.п. выше показателя аналогичного периода прошлого года", - сообщили в палате.

По данным палаты в январе-июне доходы ГНФАР составили 6 млрд 127,2 млн манатов или $3 млрд 504,7 млн. "На 2017 год прогноз по доходам составляет 8 млрд 370,6 млн манатов. Таким образом, в январе-июне годовой план по доходам фонда выполнен на 73,2%. Такое выполнение плана обусловлено тем, что за 6 месяцев текущего года средняя цена на прибыльную азербайджанскую нефть составила $53 за баррель, тогда как бюджет фонда утверждался из цены в $40 за баррель", - отметили в Счетпалате.

В целом, активы ГНФАР на 1 июля 2017 года равны 57 млрд 474,2 млн манатов.

Как сообщалось ранее, в 2016 году доходность инвестиционного портфеля ГНФАР составила 1,92%. За последние 10 лет (2006-2016гг) средняя доходность портфеля фонда составила 2,19% в год.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в 1999 году, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А.Азизов

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Тэги: ГНФАР, ИНВЕСТИЦИИ, ДОХОДНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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