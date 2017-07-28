Гульнара Каримова содействовала деятельности преступной группы, обнаруженные активы которой превышают $1,3 млрд - Генпрокуратура Узбекистана

Генпрокуратура Узбекистана сообщила об обвинении дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой в содействии преступной деятельности организованной группы, активы которой на сумму более $1,3 млрд были обнаружены в ряде стран.
В ходе расследования уголовного дела "установлено, что Гульнара Каримова, 8 июля 1972 года рождения, непосредственно содействовала преступной деятельности организованной группы".
"По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 млрд. 394,1 млн. долл. США, 63,5 млн. евро, 27,1 млн. фунтов и 18,5 млн. франков", - говорится в сообщении.
Активы преступной группы были обнаружены, в частности, "на территории России - денежные средства 6 млн долларов США, в г.Москве - пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве "Рублевка" и 8 квартир, в г.Ялте - гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более 2 млн. долларов США". Среди других стран, где были обнаружены активы, в сообщении фигурируют: Швейцария - денежные средства 777,8 млн. долларов США и виллы в г.Колони стоимостью 18,5 млн. франков; Франция - в г.Париже - квартиры и замок "Шато де Грусси", в г.Сантропе - виллы общей стоимостью 52,5 млн. евро.
"В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан", - говорится в сообщении Генпрокуратуры Узбекистана.
Кроме того, согласно сообщению ей инкриминируется сокрытие иностранной валюты на сумму 1 млрд. 942,8 млн. долларов США и 29,1 млн. евро путем получения "откатов" на счета оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, за лоббирование интересов различных лиц (869,3 млн. долларов США и 29 млн. евро), незаконной продажи радиочастот и земельных участков (520 млн. долларов США), вывода преступных доходов за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей (439,6 млн. долларов США), незаконного вывоза наличных средств (98 млн. долларов США), не инкассирования наличной выручки (11,2 млн. долларов США), не осуществления обязательной 50% продажи от выручки за экспортированные товары и услуги (4,6 млн. долларов США), импорта товаров по завышенным ценам (129,7 тыс. долларов США и 45,8 тыс. евро).
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