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Социум 28.07.2017 11:26

В Азербайджане в I полугодии осуществлено около 1,9 млн нотариальных операций - Минюст

Около 1,9 млн нотариальных операций осуществлено в Азербайджане в I-ом полугодии 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве юстиции.

«В первом полугодии в Азербайджане нотариатами осуществлено 1,89 млн нотариальных операций», - отметили в ведомстве.

В том числе, в нотариатах зарегистрировано до 156 тыс. актов гражданского положения.

"По нотариальным операциям в виде госпошлины и других платежей получено около 42 млн манатов", - подчеркнули в ведомстве.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НОТАРИАТЫ, ОПЕРАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]