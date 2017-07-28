В Азербайджане в I полугодии осуществлено около 1,9 млн нотариальных операций - Минюст

Около 1,9 млн нотариальных операций осуществлено в Азербайджане в I-ом полугодии 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве юстиции.

«В первом полугодии в Азербайджане нотариатами осуществлено 1,89 млн нотариальных операций», - отметили в ведомстве.

В том числе, в нотариатах зарегистрировано до 156 тыс. актов гражданского положения.

"По нотариальным операциям в виде госпошлины и других платежей получено около 42 млн манатов", - подчеркнули в ведомстве.

Р.Бабаев