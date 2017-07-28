В Азербайджане в I полугодии осуществлено около 1,9 млн нотариальных операций - Минюст

Около 1,9 млн нотариальных операций осуществлено в Азербайджане в I-ом полугодии 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве юстиции.
«В первом полугодии в Азербайджане нотариатами осуществлено 1,89 млн нотариальных операций», - отметили в ведомстве.
В том числе, в нотариатах зарегистрировано до 156 тыс. актов гражданского положения.
"По нотариальным операциям в виде госпошлины и других платежей получено около 42 млн манатов", - подчеркнули в ведомстве.
Р.Бабаев
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