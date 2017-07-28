Журналист уронил ноутбук на голову американского сенатора во время дебатов по реформе здравоохранения

Освещающий деятельность конгресса США журналист уронил ноутбук на голову сенатора-республиканца Тима Скотта во время дебатов по вопросу об отмене реформы здравоохранения Obamacare, сообщает в пятницу издание "Хилл".
Ноутбук упал на сенатора с ложи прессы. Т.Скотт, сидевший рядом с сенатором Беном Сассом, от неожиданности подскочил, но серьезно не пострадал.
Сотрудник издания "Индепендент джорнэл ревью" Хэйли Берд принесла в "Твиттере" извинения за этот инцидент. "Я случайно уронила ноутбук: день ведь был тяжелым. Сенаторы Тим Скотт и Бен Сасс, прошу у вас прощения. Это не было нападением", - написала она.
Как сообщалось, сенаторы в пятницу проголосовали против частичной отмены Obamacare.
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