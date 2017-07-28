Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   1.9877 RUR   0.0286 GBR   2.2238 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 35° Завтра 26° 35° 30 Июл 25° 32° 31 Июл 24° 32°

Дальнее зарубежье 28.07.2017 12:58

Журналист уронил ноутбук на голову американского сенатора во время дебатов по реформе здравоохранения

Освещающий деятельность конгресса США журналист уронил ноутбук на голову сенатора-республиканца Тима Скотта во время дебатов по вопросу об отмене реформы здравоохранения Obamacare, сообщает в пятницу издание "Хилл".

Ноутбук упал на сенатора с ложи прессы. Т.Скотт, сидевший рядом с сенатором Беном Сассом, от неожиданности подскочил, но серьезно не пострадал.

Сотрудник издания "Индепендент джорнэл ревью" Хэйли Берд принесла в "Твиттере" извинения за этот инцидент. "Я случайно уронила ноутбук: день ведь был тяжелым. Сенаторы Тим Скотт и Бен Сасс, прошу у вас прощения. Это не было нападением", - написала она.

Как сообщалось, сенаторы в пятницу проголосовали против частичной отмены Obamacare.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СЕНАТОР, ЖУРНАЛИСТ


Похожие новости


Сенатор Сандерс не верит, что Трамп будет избран на второй срок Попытки Трампа заново начать отношения с Россией неприемлемы - сенатор Маккейн Маккейн считает, что США должны поставить Украине оружие и добиться усиления санкций против России Американский сенатор хочет привлечь к ответственности Обаму и руководство спецслужб в связи с электронной слежкой Американский сенатор не нашла подтверждений, что Сноуден - агент российской разведки Сенатор-республиканец предложил компромиссное решение по вопросу новых санкций против Ирана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]