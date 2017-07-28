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Дальнее зарубежье 28.07.2017 13:13

Япония расширяет санкции против КНДР

Япония приняла решение расширить ограничительные меры в отношении Северной Кореи, заявил в пятницу глава МИД этой страны Фумио Кисида.

"Принимая во внимание, что мы не можем рассчитывать на плодотворный диалог, давление на них неотъемлемо", - заявил он журналистам.

По словам министра, под новые санкции попадают пять компаний, две из них - китайские, а также девять физических лиц, которые заняты в сфере экспорта полезных ископаемых, финансовых услуг и транспортных операций.

Кроме того, Токио замораживает активы физических и юридических лиц, которые напрямую не связаны с ракетно-ядерной программой.

Ранее американский Сенат одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]