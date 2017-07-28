Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   1.9877 RUR   0.0286 GBR   2.2238 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 35° Завтра 26° 35° 30 Июл 25° 32° 31 Июл 24° 32°

Дальнее зарубежье 28.07.2017 11:29

Верховный суд Пакистана отстранил от должности премьера Шарифа из-за коррупции

Верховный суд Пакистан отстранил Наваза Шарифа от должности премьер-министра страны по итогам расследования коррупционного дела, сообщает в пятницу британская "Би-би-си".

"Он больше не имеет права быть честным членом парламента, и он прекращает занимать должность премьер-министра", - заявил судья Эджаз Афзаль Хан.

Сообщается, что вердикт был вынесен пятью членами высшего судебного учреждения Пакистана.

Дело против членов семьи Н.Шарифа было возбуждено после того, как в 2016 году стало известно о причастности его сыновей к так называемым "Панамским документам".

Судебный процесс по этому вопросу был инициирован на основании петиций, направленных оппозицией.

Сам Н.Шариф все обвинения отрицает.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕМЬЕР, ОТСТРАНЕНИЕ


Похожие новости


Пакистанский премьер начал визит в Таджикистан Пакистан поддерживает усилия ШОС по борьбе с терроризмом - премьер Суд Пакистана вынесет решение по делу о коррупции против семьи премьера страны Президент Азербайджана провел встречу с премьером Пакистана Премьер Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан Премьер Пакистана вскоре совершит визит в Баку – МИД Азербайджана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]