Верховный суд Пакистана отстранил от должности премьера Шарифа из-за коррупции

Верховный суд Пакистан отстранил Наваза Шарифа от должности премьер-министра страны по итогам расследования коррупционного дела, сообщает в пятницу британская "Би-би-си".

"Он больше не имеет права быть честным членом парламента, и он прекращает занимать должность премьер-министра", - заявил судья Эджаз Афзаль Хан.

Сообщается, что вердикт был вынесен пятью членами высшего судебного учреждения Пакистана.

Дело против членов семьи Н.Шарифа было возбуждено после того, как в 2016 году стало известно о причастности его сыновей к так называемым "Панамским документам".

Судебный процесс по этому вопросу был инициирован на основании петиций, направленных оппозицией.

Сам Н.Шариф все обвинения отрицает.