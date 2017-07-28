Верховный суд Пакистана отстранил от должности премьера Шарифа из-за коррупции

Верховный суд Пакистан отстранил Наваза Шарифа от должности премьер-министра страны по итогам расследования коррупционного дела, сообщает в пятницу британская "Би-би-си".
"Он больше не имеет права быть честным членом парламента, и он прекращает занимать должность премьер-министра", - заявил судья Эджаз Афзаль Хан.
Сообщается, что вердикт был вынесен пятью членами высшего судебного учреждения Пакистана.
Дело против членов семьи Н.Шарифа было возбуждено после того, как в 2016 году стало известно о причастности его сыновей к так называемым "Панамским документам".
Судебный процесс по этому вопросу был инициирован на основании петиций, направленных оппозицией.
Сам Н.Шариф все обвинения отрицает.
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