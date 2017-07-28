Полиция Эстонии будет чаще обычного проверять документы во время визита в страну вице-президента США

Усиленные меры безопасности вводят власти Эстонии до понедельника в связи с предстоящим визитом вице-президента США Майкла Пенса.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента полиции и пограничной охраны, полиция будет чаще обычного проверять документы у жителей и гостей столицы Эстонии, а также транспортные средства.

"Больше обычного проверок будет проводиться в Таллиннском морском порту, в столичном аэропорту, поэтому пассажирам следует быть готовыми к дополнительному контролю и для этого запастись дополнительным временем", - сообщил начальник оперативной службы Пыхьяской префектуры Иво Утсар.

Проверка затронет и людей, прибывающих из других стран Европейского Союза, будет усилен контроль и в отношении людей и транспортных средств, пересекающих границу Эстонии и Латвии.

Правительство накануне также приняло решение привлечь к обеспечению безопасности Силы обороны и военизированную добровольческую организацию "Кайтселиит".

Вице-президент США Майк Пенс прибудет с двухдневным визитом в Эстонию в воскресенье. Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии, М.Пенс встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и премьер-министром Юри Ратасом.

М.Пенс и К.Кальюлайд встретятся также с президентом Латвии Раймондом Вейонисом и президентом Литвы Далей Грибаускайте. Вице-президент США и президенты страны Балтии выступят в понедельник в Таллине на совместной пресс-конференции.

М.Пенс встретится с командующим Силами обороны Эстонии генералом Рихо Террасом, с личным составом дислоцированной в Эстонии боевой группой НАТО и эстонскими военнослужащими и выступит перед военными с речью.