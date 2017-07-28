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Транспорт и связь 28.07.2017 11:40

Азербайджан и Япония планируют наладить прямое авиасообщение

Авиационные администрации Азербайджана и Японии провели переговоры по вопросам налаживания прямого регулярного авиасообщения между двумя странами, сообщает пресс-служба Государственной администрации гражданской авиации Азербайджана (ГАГА).

«В ходе переговоров, которые впервые прошли между администрациями гражданской авиации двух стран, стороны обсудили вопросы открытия регулярных полетов между Азербайджаном и Японией», - отмечается в сообщении.

По данным ГАГА, по итогам переговоров стороны договорились предоставить назначенным авиакомпаниям право выполнения прямых пассажирских и грузовых полетов, а также заключения договоров о совместном использовании кодов.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЯПОНИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]