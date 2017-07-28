Азербайджан и Япония планируют наладить прямое авиасообщение

Авиационные администрации Азербайджана и Японии провели переговоры по вопросам налаживания прямого регулярного авиасообщения между двумя странами, сообщает пресс-служба Государственной администрации гражданской авиации Азербайджана (ГАГА).
«В ходе переговоров, которые впервые прошли между администрациями гражданской авиации двух стран, стороны обсудили вопросы открытия регулярных полетов между Азербайджаном и Японией», - отмечается в сообщении.
По данным ГАГА, по итогам переговоров стороны договорились предоставить назначенным авиакомпаниям право выполнения прямых пассажирских и грузовых полетов, а также заключения договоров о совместном использовании кодов.
Н.Аббасова
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