Азербайджан и Япония планируют наладить прямое авиасообщение

Авиационные администрации Азербайджана и Японии провели переговоры по вопросам налаживания прямого регулярного авиасообщения между двумя странами, сообщает пресс-служба Государственной администрации гражданской авиации Азербайджана (ГАГА).

«В ходе переговоров, которые впервые прошли между администрациями гражданской авиации двух стран, стороны обсудили вопросы открытия регулярных полетов между Азербайджаном и Японией», - отмечается в сообщении.

По данным ГАГА, по итогам переговоров стороны договорились предоставить назначенным авиакомпаниям право выполнения прямых пассажирских и грузовых полетов, а также заключения договоров о совместном использовании кодов.

Н.Аббасова