Прямой внешний госдолг Азербайджана в I полугодии вырос на 3%

Прямой внешний государственный долг Азербайджана в первом полугодии 2017 года вырос на 2,8% - до $7,1 млрд, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Счетной палате.
«По оперативным данным, в первом полугодии общий размер внешнего государственного долга вырос на $193,5 млн или 2,8% - до $7,1 млрд», - сообщили в Счетной палате.
По состоянию на 1 июля 2017 года, прямой внешний долг Азербайджана равен 18,2% ВВП.
«Размер государственного долга на душу населения составляет 1 тыс. 232,1 манат», - сообщили в палате.
При этом, 75,4% внешнего долга номинировано в долларах США, 13% - евро, 2,5% - японской йене, 1,5% - других валютах.
В целом, 32% кредитов привлечено по стабильной ставке, 68% - изменчивой ставке, 57,9% внешнего долга должно быть погашено до 10 лет, 38% - в течение 10-20 лет, 4,1% - более 20 лет.
«В целом, на 1 июля, Азербайджан подписал с международными финансово-банковскими структурами и другими кредитными организациями кредитные соглашения на сумму $11,2 млрд, что на $285,4 млн или 2,6% больше по сравнению с 1 января 2017 года», - сказали в Счетной палате.
А.Ахундов
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