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Макроэкономика 28.07.2017 11:57

Прямой внешний госдолг Азербайджана в I полугодии вырос на 3%

Прямой внешний государственный долг Азербайджана в первом полугодии 2017 года вырос на 2,8% - до $7,1 млрд, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Счетной палате.

«По оперативным данным, в первом полугодии общий размер внешнего государственного долга вырос на $193,5 млн или 2,8% - до $7,1 млрд», - сообщили в Счетной палате.

По состоянию на 1 июля 2017 года, прямой внешний долг Азербайджана равен 18,2% ВВП.

«Размер государственного долга на душу населения составляет 1 тыс. 232,1 манат», - сообщили в палате.

При этом, 75,4% внешнего долга номинировано в долларах США, 13% - евро, 2,5% - японской йене, 1,5% - других валютах.

В целом, 32% кредитов привлечено по стабильной ставке, 68% - изменчивой ставке, 57,9% внешнего долга должно быть погашено до 10 лет, 38% - в течение 10-20 лет, 4,1% - более 20 лет.

«В целом, на 1 июля, Азербайджан подписал с международными финансово-банковскими структурами и другими кредитными организациями кредитные соглашения на сумму $11,2 млрд, что на $285,4 млн или 2,6% больше по сравнению с 1 января 2017 года», - сказали в Счетной палате.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДОЛГ, ВНЕШНИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]